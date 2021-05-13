Бійка фанів з поліцією перед стадіоном
Бійка між фанатами та поліцією сталася перед тернопільським стадіоном імені Романа Шухевича.
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Повідомляється, що фанати столичного клубу спробували прорватися до сектору уболівальників Зорі, але їх відтіснила поліція.
Це не зупинило ультрас і сталася невелика сутичка з представниками правоохоронних органів.
На відео видно, як декілька агресивно налаштованих людей у масках намагаються атакувати правоохоронців. Водночас ті намагаються відтіснити фанів.
Дивіться відео бійки поліції та фанів Динамо
Безпосередньо під час фінального матчу зі стадіону вивели вболівальники. Втім, у цьому випадку також не відомо, що спровокувало такі дії стюардів.
Фаната виводять зі стадіону / Фото Sport.ua