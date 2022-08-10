И это уже не в первый раз

Футболисты киевского клуба имели отличную поддержку в ответном матче в Граце. 12-й игрок помог Динамо вырвать победу у Штурма 1:3. Победитель противостояния был определен в дополнительных таймах.

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Победители голы в составе "бело-синих" забили Константин Вивчаренко и Виктор Цыганков. Последний посвятил свой мяч Украине.

По итогам двух поединков Динамо обыграло австрийского соперника со счётом 1:4. Ведь в первом матче киевляне минимально обыграли Штурм (1:0).

Не обошлось без инцидентов. Болельщики Динамо принесли на стадион два плаката – "Помните об Оленивке" и "Спасите военнопленных "Азовстали".

Один из них напомнил бы миру за ужасный теракт в Оленовке, когда россияне сознательно обстреляли и убили находящихся в плену украинских военных. Этот ужас произошел на территории бывшей исправительной колонии, где находится много бойцов, защищавших "Азовсталь".



Баннеры фанатов Динамо / Фото телеграмм-канал Ультрас Украины

Однако австрийцы не пропустили украинских фанатов с баннерами на стадион. Наверное, что правоохранители трактуют такие плакаты как "спорт вне политики". Но наши болельщики не потеряли. Не дали вывесить на трибунах гостевого сектора, поэтому украинские фанаты повесили эти два баннера на одном из местных мостов над автодорогой.



Фанаты Динамо не растерялись / Фото телеграмм-канал Ультрас Украины

Это уже не первый случай с баннерами защитников "Азовстали", которые запрещают вывешивать или показывать на камеру.

К слову. В следующем раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет с Бенфикой. Первая встреча запланирована на 17 августа и будет "домашней" для киевлян.