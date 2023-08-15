Мудрик вспомнил угрозы фанатов Арсенала, желавших ему смерти из-за трансфера в Челси
Источник:ютуб-канал "Бомбардир"
Михаил Мудрик вместе с Челси начал новый сезон АПЛ. Накануне украинский футболист вспомнил, как фанаты Арсенала притесняли его из-за того, что тот так и не стал "канониром".
Зимой 2023-го было много слухов о возможном переходе Михаила Мудрика в Арсенал. Но другому лондонскому клубу Челси удалось из-под носа "канониров" перехватить украинского левого вингера.
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Мудрик: Люди считают, что нормально писать: я хочу, чтобы ты умер
Мудрик стал футболистом "синих". После официального трансфера фанаты "канониров" набросили с недобрыми словами и претензиями на Михаила. Он выслушал немало плохого в свою сторону, а еще большее давление ощутил, когда сыграл против Арсенала на "Эмирейтс".
Украинец вспомнил, что дело дошло даже до угроз. Разъяренные болельщики "канониров" желали Мудрику смерти.
Я никому не жаловался, ничего не говорил. Но люди считают, что нормально писать: я хочу, чтобы ты умер, не попадайся мне на глаза. Очень много такого,
– рассказал Михаил.
Левый вингер сборной Украины вообще не понимает такую реакцию фанатов Арсенала на его переход в Челси.
"Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион, как "Эмирейтс". Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Хотя, что я сделал? Был в их клубе и перешел в Челси? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают", – добавил украинский футболист.
Напомним, что Мудрик перешел в Челси 15 января 2023, подписав контракт до конца июня 2031-го. В прошлом сезоне-2022/2023 Михаил успел провести в футболке "аристократов" 17 матчей, в которых отличился 2 ассистами.
В новом сезоне АПЛ украинец уже успел провести свой первый поединок за Челси. Мудрик вышел на смену в домашней игре против Ливерпуля. Михаил заменил Рахима Стерлинга и помог "синим" удержать ничью против "мерсисайдцев" 1:1.К слову. 20 августа Челси сыграет на выезде против Вест Хэма.