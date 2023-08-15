Взимку 2023-го було багато чуток про ймовірний перехід Михайла Мудрика в Арсенал. Але іншому лондонському клубу Челсі вдалось з-під носа "канонірів" перехопити українського лівого вінгера.

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Мудрик: Люди вважають, що нормально писати: я хочу, щоб ти помер

Мудрик став футболістом "синіх". Після офіційного трансферу фанати "канонірів" накинули із недобрими словами та претензіями на Михайла. Він вислухав чимало нехорошого у свою сторону, а ще більший тиск відчув, коли зіграв проти Арсенала на "Емірейтс".

Українець пригадав, що дійшла справа навіть до погроз. Розлючені уболівальники "канонірів" бажали Мудрику смерті.

Я нікому не скаржився, нічого не казав. Але люди вважають, що нормально писати: я хочу, щоб ти помер, не попадайся мені на очі. Дуже багато такого,

– розповів Михайло.

Лівий вінгер збірної України взагалі не розуміє таку реакцію фанів Арсенала на його перехід у Челсі.

"Ти взагалі вперше приїжджаєш на такий стадіон, як "Емірейтс". Там дуже багато вболівальників, кілька десятків тисяч, вони тебе освистують. Хоча, що я зробив? Був у їхньому клубі й перейшов до Челсі? Що я зробив цим уболівальникам? Просто освистують", – додав український футболіст.

Нагадаємо, що Мудрик перейшов у Челсі 15 січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2031-го. У минулому сезоні-2022/2023 Михайло встиг провести у футболці "аристократів" 17 матчів, у яких відзначився 2 асистами.

У новому сезоні АПЛ українець вже встиг провести свій перший поєдинок за Челсі. Мудрик вийшов на заміну у домашній грі проти Ліверпуля. Михайло замінив Рахіма Стерлінга та допоміг "синім" втримати нічию проти "мерсисайдців" 1:1.

До слова. 20 серпня Челсі зіграє на виїзді проти Вест Хема.