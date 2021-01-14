Рівно рік тому жіноча збірна України з футзалу забила феноменальний гол у ворота Фінляндії на турнірі у Львові. Комбінація стала справжньою "вишенькою на торті" на цих змаганнях.

14 січня жіноча збірна України з футзалу проводила свій другий поєдинок на турнірі Lviv Freedom Cup-2020 проти Фінляндії. За рахунку 3:2 на користь нашої команди дівчата підійняли на ноги всіх глядачів на трибунах місцевого спортивного комплексу "Галичина", пише 24 канал.

Варте уваги Мовчання Асоціації, незламний характер дівчат: підсумки 2020 року для жіночого футзалу в Україні

Неймовірний гол українок

Поєдинок розпочався не за планом українок. Двічі наша команда була змушена наздоганяти суперниць. Емоції на полі та трибунах зашкалювали. Тут валер'янка не допомогла б. Але відданість та дисципліна українок принесла омріяний результат – перемога.

Четвертий гол українок заслужив оплесків футзалісток інших збірних, які були присутні на матчі. Юлія Форсюк підійшла розігрувати кутовий удар, віддала передачу на Ксенію Гриценко. Універсалка з України віддала елегантну передачу п'яткою назад на Форсюк, Юлія також виконала ідентичну передачу на вільну Шульгу. Анна побачила підключення Гриценко у штрафний суперника та віддала прострільну передачу у район пенальті. Ксенія потужним ударом відправила м'яч у сітку воріт Фінляндії – 4:2.

Таке виконання кутового миттєво розірвало соцмережі. Гол, який сміливо можна записувати в історію найкращих ударів у футзалі.

Ще один результативний удар за декілька секунд забила все та ж Шульга, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 5:2. Саме такий результат дозволив Україні стати першию фіналісткою турніру у Львові. Гриценко можна було назвати "героїнею матчу“, вона забила аж чотири результативні постріли.

У вирішальній зустрічі на підопічних Олега Шайтанова чекав найскладніший екзамен проти Італії. У місцевому спорткомплексі був справжній аншлаг на трибунах. Тож українкам було вдвічі важче, не можна було підвести фанатів. Дівчатам це вдалось навіть попри поразку – 2:4. Гриценко швидко відкрила рахунок, але італійки зібрались та забили 4 голи у відповідь. Україна спромоглась лише дещо скоротити рахунок завдяки удару Шульги. Збірна України – срібний призер турніру у Львові.

Відео дивовижного голу збірної України у ворота Фінляндії