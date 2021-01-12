Реал продовжує підготовку до півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіка. Капітан "вершкових" Серхіо Рамос відзначився красивим голом у володіннях Андрія Луніна.

Футболісти готуються до матчу у Малазі. Серхіо Рамос, у якого спливає контракт з Реалом, відзначився черговим шедевром. Цього разу його "жертвою" став український голкіпер Андрій Лунін. Відео результативного удару захисника виклала Marca на своїй сторінці у твіттері.

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Дивовижний гол капітана

Тренування "Королівського клубу" було за зачиненими дверима, але найпалкіші вболівальники, які розмістились за межами стадіону, таки побачили улюблених гравців.

Футболісти Реала взялись перевіряти голкіперів на міцність. До позначки з-за меж штрафного майданчика підійшов лідер команди на полі Рамос та бездоганно виконав постріл. Як не старався Лунін, але такі м'ячі не беруться.

Гравці зустріли такий постріл капітана оваціями, які ще протягом декількох секунд не вщухали. А Серхіо жартівливо закликав публіку до ще більш гучних оплесків.

¡¡Pon el sonido fuerte, que se oiga!!@SergioRamos: "¡Qué alegría tener público! Os echamos de menos" pic.twitter.com/TLiEPVp7sx — MARCA (@marca) January 12, 2021

Додамо, що Рамос є одним із найбільш результативних захисників світу. Лише за клуб з Мадрида захисник забив 100 голів у 667 матчах. Він добре відомий, як рятівник команди, часто забиває головою, тому Серхіо частий гість у штрафному майданчику суперника на кутових чи штрафних ударах. Тут до нього прикута особлива увага.