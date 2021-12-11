Фантастическое выступление украинки: видео победного прыжка Новосад на этапе Кубка мира
Источник:24 канал
В финской Руке состоялся этап кубка мира по фристайлу. Представительницы Украины завоевали две медали на турнире.
Историческое выступление украинок
Анастасия Новосад впервые в своей карьере завоевала золотую награду на этапе Кубка мира. В финальном выступлении украинка выполнила прыжок с высшей сложностью и получила наибольшее количество баллов.
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До этого лучшим выступлением Анастасии было четвертое место в той же Руке на прошлой неделе.
Новосад – лишь третья украинка в истории, одержавшая победу в женской лыжной акробатике на этапе Кубка мира. До нее это удавалось Ольге Волковой, которая в 2012-м возглавила пьедестал и Надежде Мохнацкой, которая в 2020-м завоевала "золото".
Видео победного прыжка
Также еще одна украинка оказалась на пьедестале почета. Ольга Полюк завоевала бронзовую награду.К слову. Впервые в истории украинского фристайла сразу две лыжные акробатки сборной попали в тройку призеров на этапе Кубка мира.