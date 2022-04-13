Фантастическое возвращение Беседина: Динамо победило Легию в первом благотворительном матче
Киевское "Динамо" сыграло свой первый благотворительный матч в Варшаве. 12 апреля подопечные Мирчи Луческу встретились с варшавской Легией.
Легия – Динамо Киев 1:3
Голы: Стржалек, 54 – Буяльский 3, Беседин 56, 70.
В рамках благотворительного турне в помощь пострадавшим от военной агрессии России жителям Украины Динамо сыграло против Легии, пишет 24 канал.
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Киевляне, несмотря на полное отсутствие практики, обыграли польскую Легию со счетом 3:1.
В начале поединка подопечные Мирчи Луческу вырвались вперед. Забитым мячом отличился Буяльский. Виталий свалился на колени и обратился руками к небу.
Во втором тайме поляки сравняли счет. На 54-й минуте матча Стржалек успешно пробил в ворота киевлян. Победный дубль оформил Артем Беседин, после нового года вернувшийся на поле после травмы колена, полученной на Евро-2020.
За варшавскую команду сыграл украинский Игорь Харатин, которому партнеры доверили капитанскую повязку. Также в старте Легии вышел Йоэль Абу Ханна, выступавший раньше луганской Зари.
Словенец Беньямин Вербич, арендованный Легией у Динамо, символически сыграл за каждую из команд.
В следующем поединке Динамо сыграет против турецкого Галатасарая. Матч намечен на 14 апреля.
Легия – Динамо: обзор матча