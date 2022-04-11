Сабо: Мне стыдно, что я – венгр

По словам тренера, он отказался общаться с венгерскими СМИ. Причиной тому стали слова президента Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что резня в Буче могла быть инсценировкой.

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"Ребята, я не хочу с вами говорить. Мне стыдно, что я – венгр", и положил трубку,

– сказал Сабо СМИ.

Известный тренер отметил близкие завязки Орбана с Путиным.

"Как у Орбана может поворачиваться язык говорить, что зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле совершили украинские военные. Наши люди на такое, в принципе, не способны.

Орбан просто продался Путину. Путин дал ему газ, дешево продает нефть. Вот причина. Ну ладно, не надо давать нам оружие, но пропустить через свою границу помощь, которую оказывают другие страны", – подчеркнул венгр.

Экс-тренер "Динамо" поддерживает украинский народ. Он отметил, что после увиденного в Буче он не мог спать.

Я был очень зол, когда прочитал слова Орбана о Буче. Не мог сдержать себя, даже не спал. Нельзя говорить такие вещи. Я сейчас говорю с вами об этом и начинаю плакать, вспоминая, как россияне издевались над детьми и женщинами. Они изнасиловали девочку девяти лет. Ужас,

– сказал Йожеф Сабо.

"Это только в джунглях такое возможно"

В 1956 году советские войска ворвались в Будапешт, подавив восстание против правительства коммунистов Венгрии. Во время боевых действий армией СССР было убито 3000 гражданских. Бывший тренер национальной команды вспомнил эти жуткие события.

"Представители стран Запада приехали туда и увидели все своими глазами. Россияне убили велосипедиста, а потом еще отрезали ему ухо. Это только в джунглях такое возможно. А Орбан говорит предоставить ему доказательства.

Еще раньше я говорил венгерским журналистам, чтобы они написали, пусть Орбан вспомнит о 1956 году. Я был тогда мальчиком и плакал, когда русские танки заехали в Будапешт и давили детей, женщин.Как это можно забыть? Такое нельзя прощать", – добавил Сабо.