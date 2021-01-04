У неділю, 3 січня, Детройт помірявся силами з Бостоном. Гості взяли реванш у суперника за поразку у першій зустрічі.

Три з чотирьох чвертей залишились за Детройтом, за який виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк – 33:31, 31:30 та 32:31 відповідно. Лише друга була за гостями – 24:30. Але вона стала ключовою у зустрічі, пише 24 канал.

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Результативний матч Михайлюка

Захисник Михайлюк провів на паркеті 14 хвилин та 44 секунд, за цей час українець набрав 15 очок (2-2 двоочкові, 3-6 триочкові, 2-2 штрафні) та зробив одну передачу та два підбирання. Цей матч став найрезультативнішим для баскетболіста з України у цьому сезоні. Також Святослав став другим у своїй команді у зустрічі за результативністю.

У підсумку – 120:122 перемога та реванш від Бостона. У першому поєдинку Детройт святкував перемогу з рахунком 96:93.

Ця поразка стала 5-ю для команди українця у 6-ти матчах. Зараз Детройт замикає таблицю Східної конференції – 15 позиція. У Бостона краща ситуація. Переможець цього протистояння розташовується на 6 місці. Ця звитяга над Детройтом стала для них 4-ю при 3-х поразках.

Наступний матч Михайлюк проведе вже у вівторок, 5 січня, проти Мілуокі.

Детройт – Бостон відеоогляд