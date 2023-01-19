"Цыганков стоит больше 100 миллионов": фаны Жироны радостно отреагировали на трансфер

Болельщики Жироны больше, чем удовлетворены подписанием Виктора Цыганкова. Испанские фанаты считают экс-вингера Динамо сильнейшим игроком другого украинского таланта.

Жирона не избалована громкими трансферами, поэтому переход Виктора Цыганкова произвел настоящий фурор. Испанские фанаты возлагают большие надежды на игрока и предсказывают ему большое будущее.

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Виктор Цыганков уже стал самым дорогим приобретением в истории красно-белых, за которого пришлось отдать 5 миллионов евро. Также украинский вингер уже успел дать первое интервью в новом коллективе, а 24 канал поразмышлял над перспективами Цыганкова в Испании.

Реакция фанатов Жироны на приобретение Виктора Цыганкова

Galan: Цыганков – один из лучших игроков Восточной Европы.

Almazan: Потенциально Цыганков тоже может стоить 100 миллионов евро или даже больше. Если другого украинца купили за 100 миллионов евро, то Цыганков должен стоить еще дороже, поскольку он лучше Мудрика. Он играет гораздо стабильнее и я считаю его более сильным игроком. Если бы журналисты Европы так же продвигали Цыганкова, он также мог бы перейти в Челси.

Farre: Большой игрок! Таких игроков мало в футболе, а в нашем клубе вообще таких не было. Давайте наслаждаться моментом пока Цыганков еще в Жироне.

Erraiz: Поздравляю всех с таким отличным трансфером. Подписание Цыганкова показывает нам, что у нашего клуба высокие цели.

Ricard: Это невероятное усиление для Жироны. Рад, что наш клуб смог пригласить игрока столь высокого уровня, таким высоким потенциалом. Он способен забивать с первых матчей, ему не нужно много времени на адаптацию.

Oriol: Не могу дождаться, когда увижу Цыганкова, играющего за Жирону. Удивительное событие, в которое я не верил до последнего.

Ferrer: Если честно, я удивлен, что Цыганков решил перейти в Жирону. У него более высокий уровень, чем у нашего клуба. Цыганков – игрок уровня Лиги Чемпионов. Думаю, что в конечном итоге он окажется в Атлетике.