Приклад правильного розставляння акцентів стався у Вільнюсі. У середу, 31 січня, литовський Жальгіріс повідомив про підписання контракту із боснійським футболістом Нардіном Мулагусейновичем. Проте вже через декілька годин угода була скасована.
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База від литовців
Причиною цьому стала громадянська позиція ультрас клубу. Литовці вчергове продемонстрували, що солідарні з Україною та не хочуть бачити у складі улюбленої команди футболістів, які готові заробляти гроші на крові дружнього народу та не помічають терористичні дії з боку Росії.
Річ у тім, що боснієць у першій половині 2023 року перейшов із Сараєво у Динамо Махачкала. Фанати Жальгіріса категорично виступили проти трансферу зашквареного гравця у рідний клуб.
Після шаленого тиску з боку ультрас, пресслужба Жальгіріса повідомила, що литовський клуб та футболіст за згодою сторін розірвали угоду.
Повага фанатам Жальгіріса за позицію – саме так виглядає інститут репутації та справжня демонстрація теплих відносин до народу України. Ми цінуємо! Tautos jėga vienybėje!