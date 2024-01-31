Приклад правильного розставляння акцентів стався у Вільнюсі. У середу, 31 січня, литовський Жальгіріс повідомив про підписання контракту із боснійським футболістом Нардіном Мулагусейновичем. Проте вже через декілька годин угода була скасована.

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База від литовців

Причиною цьому стала громадянська позиція ультрас клубу. Литовці вчергове продемонстрували, що солідарні з Україною та не хочуть бачити у складі улюбленої команди футболістів, які готові заробляти гроші на крові дружнього народу та не помічають терористичні дії з боку Росії.

Річ у тім, що боснієць у першій половині 2023 року перейшов із Сараєво у Динамо Махачкала. Фанати Жальгіріса категорично виступили проти трансферу зашквареного гравця у рідний клуб.

Після шаленого тиску з боку ультрас, пресслужба Жальгіріса повідомила, що литовський клуб та футболіст за згодою сторін розірвали угоду.

Важливо. Це вже далеко не перший прояв солідарності з Україною від фанатів Жальгіріса. У липні 2023 року вони на трибунах під час матчу Ліги чемпіонів перегукувалися гаслами "Слава Україні" та "Героям слава". А також уже традиційним там є виконання всім відомої пісні про російського диктатора. При чому це відбувається не тільки на футбольному стадіоні, а й на баскетбольному майданчику.

Повага фанатам Жальгіріса за позицію – саме так виглядає інститут репутації та справжня демонстрація теплих відносин до народу України. Ми цінуємо! Tautos jėga vienybėje!