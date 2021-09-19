Драка французских фанатов

Первая часть встречи завершилась с "сухим" счетом 0:0. Команды ушли на отдых. В перерыве матча болельщики решили развлечься, но отличились с отрицательной стороны.

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В перерыве поединка фанаты Ланса прорвались на футбольное поле сквозь стюардов, которые контролировали безопасность на трибунах во время встречи. Болельщики побежали к сектору, где сидели ультрас Лилля, после чего началась массовая драка между фанатами обоих клубов.

Конфликт смогла остановить только полиция. Из-за такого поступка фанатов матч был прерван на 30 минут. Однако поединок французского первенства все-таки был доигран.

Матч завершился минимальной победой Ланса. Победу хозяевам принес Пшемыслав Франковский, забивший на 74-й минуте встречи.

Видео драки фанатов