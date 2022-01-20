Медведеву досталось от фанатов

Уже в первом сете вторая ракетка мира Медведев ощутил на себе силу австралийских фанатов. Они всячески провоцировали россиянина, который после матча заявил, что у них низкий уровень IQ.

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В третьем сете фанатов на корте имени Рода Лейвера завел и Кирьос. Одиозный австралиец поспорил с рефери, после чего начал творить чудеса на корте.

Каждый удачный удар Ника фанаты встречали бурными аплодисментами. А сомнительные, по мнению болельщиков, очки Медведева – встречали гулом.

Несмотря на давление трибун Медведев все-таки победил 3:1 (7:6, 6:4, 4:6, 6:2).

После поединка россиянин давал интервью на корте под свист фанатов. Медведев обратился к болельщикам и попросил уважать интервьюера. Но это не слишком остановило фанатов.

Смотрите видео как фанаты освистали Медведева