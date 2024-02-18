Спортивное сообщество поддерживает Украину в войне за независимость против России. Сборные страны-террористки не допущены к международным соревнованиям, а индивидуальных атлетов заставляют выступать под нейтральным флагом.

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Тем не менее, даже в цивилизованном мире находятся любители "русского мира". Скандальный случай произошел в эти выходные в чемпионате Польши.

В одной из игр воскресенья состоялось дерби города Лодзь, в котором ЛКС противостоял Видзеву. Во время матча фанаты номинально гостевой команды вывесили у себя на секторе баннер с эмблемой клуба ЦСКА из Москвы.



Эмблема ЦСКА на баннере фанатов Видзева / twitter.com/MaciekSzcz

Эта команда является клубом российской армии, которая совершает террористические преступления в Украине. Фото с баннером было опубликовано комментатором игры Мацеем Щесневским у себя в твиттере.

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К счастью, болельщики Видзева остались неравнодушными к этой ситуации и в комментариях выразили свое недовольство действиями зрителей. Отметим, что Видзев выиграл со счетом 2:0 и вышел на 11 место. А вот ЛКС является явным андердогом турнира, идя последним.