В воскресенье, 18 февраля, турецкий клуб Серик Беледиеспор, представляющий третий по силе дивизион, сообщил о смерти своего футболиста Мюмина Талипа Пазарлы. Он успел сыграть всего 4 матча за новую команду.
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В феврале у 29-летнему футболисту диагностировали рак крови. К сожалению, Мюмина Талипа Пазарли проиграл этот последний поединок в своей жизни.
С большой грустью мы узнали, что умер наш футболист Мюмин Талип Пазарли, у которого недавно диагностировали рак крови,
– говорится в сообщении клуба.
Что известно об умершем футболисте
- Мюмина Талипа Пазарли родился 17 мая 1994 года.
- Всю свою футбольную карьеру провел в чемпионате Турции. Центральный защитник играл за команды низших дивизионов.
- Зимой 2024 года стал игроком Серик Беледиеспор. За новый клуб успел сыграть 4 матча. Последний раз Мюмина Талипа Пазарли выходил на поле 31 января 2024 года.
- Очевидно, что страшную болезнь диагностировали уже на поздней стадии.