Гра відбувалася увечері 17 грудня в Парижі. Безлади на стадіоні почалися на початку 2 тайму. Тоді рахунок був 1:1.
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Сутички переросли в заворушення
У перерві матчу декілька фанатів на трибунах влаштували сутички. Крім того, деякі фани використовували піротехніку, зокрема кидали фаєри один в одного. У підсумку велика частина вболівальників опинилася на футбольному полі.
За даними з мережі, фанати Ліона атакували фанатів ПСЖ. Про це розповів один із уболівальників.
"У мене немає слів… Ми бачили, як у перерві вболівальники "Ліона" завдавали ударів, це нагадало мені жахливі картини, які я бачив про футбольних хуліганів в Англії у 1990-х роках",
– зазначив чоловік.
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Як проходила гра
Рахунок у матчі відкрили футболісти ПСЖ вже на 7-й хвилині. Відзначився Гаетан Лора.
Ліонцям вдалося забити лише під кінець першого тайму. На 44-й хвилині Мусса Дембеле відновив паритет.