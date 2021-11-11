Массовая драка началась примерно на 30-й минуте встречи. Потасовка началась после того, как одних болельщиков оскорбила кричалка других фанатов.
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Сообщается, что в конфликте некоторые бойцы получали удары по голове. В результате правоохранители сумели разнять болельщиков.
Видео драки
Как закончился матч Россия – Кипр?
- Россия разгромила Кипр со счётом 6:0.
- Хозяева забили "скорый" гол, но пять мячей в ворота киприотов влетели уже после перерыва. Александр Ерохин открыл счет уже на третьей минуте матча и закрыл его за три минуты до конца основного времени. Ударно-голевую десятиминутку в начале второго тайма реализовали Федор Смолов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. Еще один мяч после отличных индивидуальных действий забил Антон Зоболотный.
- С этой победой у России стало 22 очка, на пять больше, чем у Хорватии, у которой на игру меньше за тур до конца квалификации.