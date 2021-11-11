Массовая драка началась примерно на 30-й минуте встречи. Потасовка началась после того, как одних болельщиков оскорбила кричалка других фанатов.

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Сообщается, что в конфликте некоторые бойцы получали удары по голове. В результате правоохранители сумели разнять болельщиков.

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Как закончился матч Россия – Кипр?