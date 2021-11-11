Масова бійка почалася приблизно на 30-й хвилині зустрічі. Бійка почалася після того, як одних уболівальників образила кричалка інших фанатів.

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Повідомляється, що під час конфлікту деякі бійці отримували удари по голові. В результаті правоохоронці зуміли розняти вболівальників.

Відео бійки

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