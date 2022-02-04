Фанаты Украины спели легендарную песню "Путин – ху*ло" на матче с Россией в Амстердаме

Сборная Украины противостоит команде России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу. Команды встречаются в столице Нидерландов – Амстердаме.

Хит о Путине снова прозвучал в Амстердаме

На матч из-за карантина смогло попасть ограниченное количество болельщиков. И все же сборная Украины получила должную поддержку, сообщает 24 канал.

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В трансляции поединка было слышно, как украинских футзалистов поддерживают с трибун. Также фанаты нашей команды исполнили уже легендарную песню, которая звучала на матчах Евро-2020 – "Путин – ху*ло".

После этого диктор на стадионе на украинском языке попросил болельщиков не исполнять песни с нецензурной лексикой.

Летом 2021 года сборная Украины по футболу играла в Амстердаме против Нидерландов и проиграла 3:2. В день игры украинские фанаты исполнили песню о Путине в общественном транспорте.

Кроме песен о Путине, украинцы "затянули" привычную для украинских стадионов "Кто не скачет тот мос**ль".

Смотрите видео как фанаты поют "Кто не скачет тот мос**ль"

Смотрите видео, как фанаты Украины встретили сборную по футзалу

Украина в полуфинале Евро по футзалу