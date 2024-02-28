Со второй части сезона 2023-2024 на украинские футбольные стадионы возвращаются фанаты. С 2020 года наши арены были полностью или частично закрыты из-за пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны.

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Динамо будет играть со зрителями

Теперь же фанаты смогут наполнять стадион в соответствии с квотами, на которую местная военная администрация даст разрешение клубу. До последнего не было понятно, сможет ли Динамо допускать болельщиков на свои домашние матчи.

Впрочем, украинские СМИ сообщают, что для киевлян вопрос успешно решился. Динамо получило разрешение от военной администрации на открытие нескольких центральных секторов.

Пока неизвестно, о каком количестве фанатов идет речь. Но ранее СМИ писали о возможном допуске 2-х тысяч зрителей на трибуны стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Киев уже открыл двери для фанатов

Отмечается, что билеты начнут реализовываться уже на ближайшую игру Динамо против Черноморца (2 марта). К слову, на прошлых выходных в Киеве уже прошел матч УПЛ со зрителями. Игру Оболони против тех же одесситов вживую посмотрели 1040 зрителей.

Напомним, что Динамо сейчас идет пятым в турнирной таблице чемпионата Украины, имея шестиочковое отставание от лидера Кривбасса. При этом "бело-синие" имеют аж три матча в запасе, поэтому в случае победы в каждом из них именно они выйдут на первую строчку.