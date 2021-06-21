Болельщики спели гимн Украины и "Красную руту" в самолете в Бухарест: видео

Сборная Украины по футболу снова получит горячую поддержку в Бухаресте на матчи Евро-2020 против Австрии. В столицу Румынии отправилась многочисленная армия украинских фанов.

Гимн Украины в самолете

Украинские болельщики создают футбольную атмосферу не только на улицах Бухареста, но и прямо в самолете.

Смотрите также Украинские и австрийские фанаты спели "Путин – ху*ло" перед матчем на Евро-2020: видео

Фанаты сборной Украины спели гимн Украины и "Красную руту" в самолете.

Жена защитника сборной Украины Сергея Кривцова Юлия показала, в какой атмосфере она летела в Бухарест.

Видео как украинцы пели в самолете

Украина – Австрия: главное о матче