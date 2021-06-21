Болельщики спели гимн Украины и "Красную руту" в самолете в Бухарест: видео

Сборная Украины по футболу снова получит горячую поддержку в Бухаресте на матчи Евро-2020 против Австрии. В столицу Румынии отправилась многочисленная армия украинских фанов.
Гимн Украины в самолете
Украинские болельщики создают футбольную атмосферу не только на улицах Бухареста, но и прямо в самолете.
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Фанаты сборной Украины спели гимн Украины и "Красную руту" в самолете.
Жена защитника сборной Украины Сергея Кривцова Юлия показала, в какой атмосфере она летела в Бухарест.
Видео как украинцы пели в самолете
Украина – Австрия: главное о матче
- Украина и Австрия встретятся в Бухаресте на "Национальном стадионе". Игра в рамках 3-го тура группы C начнется в 19:00.
- Главным арбитром поединка будет Джюнейт Чакыр. Наша команда сыграет в желтой форме, Австрия – красно-белой.
- Наша команда объявила заявку на поединок. Игру пропустят Денис Попов и Александр Зубков.
- Украинцам достаточно ничьей, чтобы занять второе место и сыграть в 1/8 финала против Италии. Если Украина проиграет, то займет третье место и может покинуть Евро.