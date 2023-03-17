"Доброжелательная" Турция: неадекватные фанаты сломали нос игроку Фиорентины в рамках ЛК – видео

Болельщики отдельных футбольных команд часто переходят все пределы здравого смысла. В этот раз диким поступком отличились фанаты турецкого Сивасспора.

Инцидент произошел в рамках 1/8 финала Лиги конференций в матче между турецким Сивасспором и итальянской Фиорентиной (1:4). Пострадал юный защитник "фиалок" Алессандро Бьянко, пишет 24 канал.

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Просто нет слов

Коллектив из Флоренции уверенно одолел своего соперника, чем оформил себе выход в четвертьфинал третьего по силе европейского турнира. Но вот определенные болельщики "храбрых" решили порадовать себя хоть как-то, совершив настоящую дикость.

После четвертого забитого гола Фиорентиной два фаната Сивасспора почему-то счастливы выбежали на футбольное поле, а один из них ударил по лицу 20-летнего полузащитника итальянцев Алессандро Бьянко. Впоследствии оказалось, что в взбалмошные турецкие фаны сломали нос юному хавбеку, что, наверное, принесло им хоть какую-то радость в итоге матча. Интересно, что Бьянко на тот момент провел на поле всего 5 минут, поскольку появился на газоне после замены.

Алессандро Бьянко со сломанным носом / инстаграм итальянца

Видео дикого инцидента:

К слову, в поединке 1/8 финала Лиги Европы в матче между Фенербахче и Севилией (1:0) произошла еще одна дикая ситуация с участием турецких фанатов. Болельщики Фенербахче попали монетой в голову голкиперу испанцев Димитровичу и рассекли ему голову. Серб впоследствии продолжил поединок, а его команда прошла в следующий раунд турнира. Раньше на Димитровича нападал фанат нидерландского ПСВ.