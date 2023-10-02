Ничего святого: фанаты насмехались над умершим от рака 6-летним болельщика – фото

В пятницу, 29 сентября, в Чемпионшипе состоялся матч между Шеффилдом Венсдей и Сандерлендом, за который играет Назарий Русин. После поединка разразился ужасающий скандал из-за действий некоторых фанатов хозяев.

Матч закончился со счётом 0:3. Назарий Русин появился во второй раз в составе "черных котов" и провел на поле последние 14 минут поединка, в течение которых счет уже не менялся.

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Отвратительное поведение болельщиков Шеффилд Венсдей

Но матч отошел на второй план после позорных деталей, которые впоследствии выяснились и состоялись на трибунах стадиона. Два фаната хозяев не могли принять поражение своей команды, которая уступала с разницей в 3 мяча уже после 30 минут матча и решили испортить настроение гостям, которые неистово поддерживали Сандерленд.

Они не придумали ничего более оригинального, как посмеяться над смертью преданного фаната "черных котов" Брэдли Лоури, скончавшегося в 2017 году после длительной борьбы с онкологией. Мальчик был талисманом Сандерленда, с ним и его семьей тепло дружил бывший игрок сборной Англии и "черных котов" Джермейн Дефо. Он после трагического события называл Брэдли Лоури своим лучшим другом, невероятно повлиявшим на жизнь футболиста.

Для нужд Брэдли благотворители собрали в свое время 700 тысяч фунтов, чтобы оплатить лечение сильному духом парню, который с полутора лет боролся с болезнью, однако позже стало известно, что он неизлечим.

Зная это все, два взрослых мужчины показывали фото умершего ребенка в сторону трибун, где располагались фанаты "черных котов". Но такая затея не прошла для них безнаказанно. В соцсетях активно завирусилось фото с негодяями. Теперь стало известно, что полиция Южного Йоркшира арестовала этих фанатов.



Позорное поведение фанатов Шеффилд Венсдей / Forberge

Обоим болельщикам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. 31-летний Дейл Хьютон находится под стражей, а другой "весельчак", имя которого не называется был освобожден под залог.

. Шеффилд Венсдей после инцедента сразу принес извинения семье мальчика и сообщил, что совместно с полицией начал расследование. Есть большая вероятность, что на стадионе любимого клуба эти 2 фаната уже никогда не побывают.