Фанаты сборной Украины таки смогут попасть на матч с Боснией и Герцеговиной
Источник:УАФ
Сборная Украины по футболу может рассчитывать на поддержку "12-го игрока" в важной игре против Боснии и Герцеговины. Украинских болельщиков в ограниченном количестве пустят на игру в городе Зеница.
Сколько фанатов поддержат Украину
Сначала местные власти в Боснии и Герцеговине решили, что украинские болельщики не смогут посетить матч из-за карантинных ограничений. Украине не выделили гостевой сектор.
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Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА, чтобы нашей команде выделили один сектор на стадионе "Билино Поле". После обращения боснийцы предоставили Украине гостевой сектор.
Фанатам нашей сборной выделили 200 билетов.
Как и где купить билет
Забронировать билет на игру Босния и Герцеговина – Украина можно только на сайте ticketsbox.com. Стоимость билета 150 гривен.
После этого забронированный билет можно будет приобрести непосредственно в Боснии и Герцеговине, предоставив номер заказа и документ, удостоверяющий личность.
Кроме билета, чтобы попасть на стадион, нужно предоставить:
- сертификат о полной вакцинации;
- или отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 48 часов);
- или отрицательный тест на антиген (сделанный не более чем за 48 часов).