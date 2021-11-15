Сколько фанатов поддержат Украину

Сначала местные власти в Боснии и Герцеговине решили, что украинские болельщики не смогут посетить матч из-за карантинных ограничений. Украине не выделили гостевой сектор.

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Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА, чтобы нашей команде выделили один сектор на стадионе "Билино Поле". После обращения боснийцы предоставили Украине гостевой сектор.

Фанатам нашей сборной выделили 200 билетов.

Как и где купить билет

Забронировать билет на игру Босния и Герцеговина – Украина можно только на сайте ticketsbox.com. Стоимость билета 150 гривен.

После этого забронированный билет можно будет приобрести непосредственно в Боснии и Герцеговине, предоставив номер заказа и документ, удостоверяющий личность.

Кроме билета, чтобы попасть на стадион, нужно предоставить:

сертификат о полной вакцинации;

или отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 48 часов);

или отрицательный тест на антиген (сделанный не более чем за 48 часов).

Обратите внимание. Босния и Герцеговина сыграет против Украины 16-го ноября. Матч начнется в 21: 45 по украинскому времени.