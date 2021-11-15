Скільки фанатів підтримають Україну

Спершу місцева влада у Боснії та Герцеговині вирішила, що українські вболівальники не зможуть відвідати матч через карантинні обмеження. Україні не виділили гостьовий сектор.

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Українська асоціація футболу звернулася в УЄФА, щоб нашій команді виділили один сектор на стадіоні "Біліно Полє". Після звернення боснійці надали Україні гостьовий сектор.

Фанатам нашої збірної виділили 200 квитків.

Як та де купити квиток

Забронювати квиток на гру Боснія та Герцеговина – Україна можна тільки на сайті ticketsbox.com. Вартість квитка 150 гривень.

Після цього заброньований квиток можна буде придбати безпосередньо у Боснії та Герцеговині, надавши номер замовлення та документ, який посвідчує особу.

Окрім квитка, щоб потрапити на стадіон, потрібно надати:

сертифікат про повну вакцинацію;

або негативний ПЛР-тест (зроблений не більш як за 48 годин);

або негативний тест на антиген (зроблений не більш як за 48 годин).

До уваги. Боснія та Герцеговина зіграє проти України 16-го листопада. Матч розпочнеться о 21:45 за українським часом.