У Польщі футбольні вболівальники влаштували масову бійку просто на трасі. Через це дорогу в одному з напрямку довелося перекрити.

Бійка сталася на трасі A4 між Краковом та Ряшівом поблизу міста Бжесько, пише Sportowe Fakty. У ній взяло участь декілька десятків вболівальників.

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Через бійку траса в одному напрямку була перекрита.

Відео бійки на трасі в Польщі

За попередньою версією, вболівальники "Ресовії" з Ряшіва направлялися до Катовіце на матч проти ГКС. На трасі їх і перестріли фанати "Карпат" (Кросно), "Сталь" (Ряшів) та "Сталь" (Стальова Воля).

На місце бійки були направлені поліцейські з Кракова. Але поки вони туди добралися, там вже нікого не було.