На входе в клубный магазин "Марселя" на полу лежит футболка игрока ПСЖ Неймара, но не просто так фанаты клуба вытирают ноги об эту футболку. Все из-за конфликта в последнем матче французских команд.

Все посетители магазина вытирают обувь о футболку бразильца. Diario AS выложилось видео этого инцидента в YouTube.

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Таким поступком "Марсель" решил отомстить бразильцу. Как среагирует сам футболист на такой поступок соперника, пока неизвестно.

С чего все началось

В 3-м туре Лиги 1 во французском классико встретились "Марсель" и ПСЖ, матч закончился схваткой и пятью удалениями. Именно бразилец Неймар стал главным действующим лицом конфликта.

Произошло это на пятой из шести компенсированных минут до основного времени. Вратарь "Марселя" выбивал мяч. И в борьбе за него нападающий гостей Бенедетто несколько грубо сыграл против Паредеса. Последний не стерпел и вместе с Дракслером завалил соперника на газон. Уже после этого на место схватки сбежались остальные футболисты, в том числе и вратари. И между игроками произошла массовая схватка. При этом футболисты не только толкались, но и занялись рукоприкладством. А некоторые – и наносить удары ногами.

Все это закончилось тем, что пятеро футболистов получили красные карточки. При этом что Бенедетто и Паредес, которые и провоцировали драку – по желтой карточке. Но оба игрока уже имели предупреждение в этом матче, поэтому тоже были удалены.

Получил удаление и Неймар. Бразилец обвинил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в расистских оскорблениях и подло нанес удар сзади по голове сопернику. Чтобы увидеть это нарушение, арбитр даже воспользовался помощью VAR, после чего и удалил игрока.

По итогам заседания дисциплинарного комитета Неймар получил двухматчевую дисквалификацию.

Видео инцидента с футболкой Неймара