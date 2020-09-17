На вході у клубний магазин "Марселя" на підлозі лежить футболка гравця ПСЖ Неймара, але не просто так фанати клубу витирають ноги об цю футболку. Все через конфлікт в останньому матчі французьких команд.

Всі відвідувачі магазину витирають взуття об футболку бразильця. Diario AS виклалось відео цього інциденту у YouTube.

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Таким вчинком "Марсель" вирішив помститись бразильцю. Як зреагує сам футболіст на такий вчинок суперника наразі невідомо.

З чого все почалось

У 3-му турі Ліги 1 у французькому класико зустрілись "Марсель" та ПСЖ, матч закінчився сутичкою та п'ятьма вилученнями. Саме бразилець Неймар став головною дійовою особою конфлікту.

Сталося це на п'ятій з шести компенсованих хвилин до основного часу. Воротар "Марселя" вибивав м'яч. І в боротьбі за нього нападник гостей Бенедетто дещо грубо зіграв проти Паредеса. Останній не стерпів, і разом з Дракслером завалив суперника на газон. Вже після цього на місце сутички збіглися решта футболістів, у тому числі й воротарі. І між гравцями сталася масова сутичка. При цьому футболісти не лише штовхалися, але й зайнялися рукоприкладством. А деякі – і завдавати удари ногами.

Все це закінчилося тим, що п'ятеро футболістів отримали червоні картки. При цьому що Бенедетто та Паредес, які і провокували бійку – по жовтій картці. Але обоє гравців вже мали попередження в цьому матчі, тому теж були вилученні.

Отримав вилучення і Неймар. Бразилець звинуватив захисника "Марселя" Альваро Гонсалеса в расистських образах та підло завдав удар ззаду по голові супернику. Щоб побачити це порушення, арбітр навіть скористався допомогою VAR, після чого і вилучив гравця.

За підсумками засідання дисциплінарного комітету Неймар отримав двоматчеву дискваліфікацію.

Відео інциденту з футболкою Неймара