Фанаты Марселя пытаются прорваться на базу клуба, рядом вспыхнул пожар из-за файеров: видео
Фанаты французского Марселя недовольны положением клуба. И пришли с протестом под тренировочную базу, пытаются попасть внутрь.
Источник: La Provence
Болельщики Марселя прибыли к базе клуба. Их было нескольких сотен. У входа они зажгли файеры. Из-за этого загорелся одно из деревьев у входа.
Кроме того, фанаты пытались прорваться внутрь территории тренировочной базы.
Отметим, фанаты недовольны положением команды. В прошлом сезоне Марсель занял второе место в чемпионате Франции, и получил право выступить в Лиге чемпионов. Однако в этом турнире команда выступила крайне неудачно, выиграв лишь один матч у греческого Олимпиакоса, и заняла четвертое место.
Читайте также Луческу назвал зарплату футболистов Динамо
В этом сезоне в чемпионате Франции команда пока что идет на шестом месте. Команда проиграла три последних матча в чемпионате, а также уступила ПСЖ в борьбе за Суперкубок Франции.
Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш может покинуть команду в конце сезона. Хотя если Марсель продолжит неудачно выступать, его могут и быстрее уволить. Заменить его должен Люсьен Фавр.
Поделиться новостью
-
Украинец Прима впервые прокомментировал получение "золота" чемпионата Европы30 января , 17:17
-
Сборную России по лыжным гонкам дисквалифицировали за дикую выходку на Кубке мира: видео позора24 января , 18:50
-
Последствия мощного нокаута: МакГрегор отстранен от поединков на 180 дней26 января , 11:20