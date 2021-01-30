Фанаты французского Марселя недовольны положением клуба. И пришли с протестом под тренировочную базу, пытаются попасть внутрь.

Источник: La Provence

Болельщики Марселя прибыли к базе клуба. Их было нескольких сотен. У входа они зажгли файеры. Из-за этого загорелся одно из деревьев у входа.

Кроме того, фанаты пытались прорваться внутрь территории тренировочной базы.

Ça chauffe à la commanderie pic.twitter.com/kmjxjEHcAH — Vibrons Foot (@VibronsFoot) January 30, 2021

Отметим, фанаты недовольны положением команды. В прошлом сезоне Марсель занял второе место в чемпионате Франции, и получил право выступить в Лиге чемпионов. Однако в этом турнире команда выступила крайне неудачно, выиграв лишь один матч у греческого Олимпиакоса, и заняла четвертое место.

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В этом сезоне в чемпионате Франции команда пока что идет на шестом месте. Команда проиграла три последних матча в чемпионате, а также уступила ПСЖ в борьбе за Суперкубок Франции.

Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш может покинуть команду в конце сезона. Хотя если Марсель продолжит неудачно выступать, его могут и быстрее уволить. Заменить его должен Люсьен Фавр.