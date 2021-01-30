Фанати французького Марселя незадоволені становищем клубу. І прийшли з протестом під тренувальну базу, намагаються потрапити всередину.

Джерело: La Provence

Вболівальники Марселя прибули до бази клубу. Їх було близько декількох сотень. Під входом вони запалили фаєри. Через цей вогонь загорілося одне з дерев біля входу.

Окрім того, фанати намагалися прорватися всередину території тренувальної бази.

Ça chauffe à la commanderie pic.twitter.com/kmjxjEHcAH — Vibrons Foot (@VibronsFoot) January 30, 2021

Відзначимо, фанати незадоволені становищем команди. В минулому сезоні Марсель посів друге місце в чемпіонаті Франції, і здобув право виступити в Лізі чемпіонів. Однак в цьому турнірі команда виступила вкрай невдало, вигравши лише один матч у грецького Олімпіакоса, і посіла четверте місце.

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В цьому сезоні у чемпіонаті Франції команда поки йде на шостому місці. Команда програла три останні матчі в чемпіонаті, а також поступилася ПСЖ в боротьбі за Суперкубок Франції.

Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш може покинути команду в кінці сезону. Хоча якщо Марсель продовжить невдало виступати, його можуть і швидше звільнити. Замінити його повинен Люсьєн Фавр.