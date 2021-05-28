Фанаты МанСити и Челси устроили драку с полицией накануне финала Лиги чемпионов: видео

В субботу, 29 мая, английские Манчестер Сити и Челси сыграют в финале Лиги чемпионов. Решающий матч состоится в Порту. Накануне игры болельщики клубов устроили драку с полицейскими.

Несмотря на то, что финал Лиги чемпионов запланирован лишь на субботу, 29 мая, некоторые английские болельщики прибыли в порт еще в четверг, 27 мая. Вечером этого же дня они решили отдохнуть в местных барах.

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Однако в 22:30 по местному времени бары начали закрывать. Все из-за карантинных ограничений в городе, о которых не знали английские туристы. Поэтому работники заведений начали выгонять англичан, что не очень понравилось последним. Начались столкновения, из-за чего пришлось вызвать полицию.

Дошло до того, что британцы бросали стульями в стражей порядка. Без пострадавших в таких случаях не обошлось. Одному из болельщиков разбили голову.

Английский фанат с разбитой головой в Порту / Фото Daily Mirror

Впрочем, фанаты устраивали драки не только с работниками баров и полицией, но и между собой.

Видео драки английских фанатов

Несмотря на эти столкновения, полиция никого не задержала. И только одного болельщика доставили в больницу.