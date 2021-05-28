Попри те, що фінал ліги чемпіонів запланований лише на суботу, 29 травня, деякі англійські вболівальники прибули до Порту ще в четвер, 27 травня. У ввечері цього ж дня вони вирішили відпочити в місцевих барах.

До теми Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

Однак о 22:30 за місцевим часом бари почали закривати. Все через карантинні обмеження у місті, про які не знали англійські туристи. Відтак працівники закладів почали виганяти англійців, що не дуже сподобалося останнім. Розпочалися сутички, через що довелося викликати поліцію.

Дійшло до того, що британці кидали стільцями в правоохоронців. Без постраждалих в таких випадках не обійшлося. Одному з вболівальників розбили голову.



Англійський фанат з розбитою головою в Порту / Фото Daily Mirror

Хоча фанати влаштовували бійки не лише з працівниками барів та поліцією, але й між собою.

Відео бійки англійських фанатів

Попри ці сутички, поліція нікого не затримала. І лише одного вболівальника доправили до лікарні.