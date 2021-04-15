"Теплый" прием в Ливерпуле

Второй четвертьфинальный поединок клубы сыграли в Ливерпуле. Матч проходил при пустых трибунах, поэтому английские болельщики решили спугнуть соперника своей команды еще до встречи.

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Когда автобус с футболистами и персоналом Реала подъехал к "Энфилду" на их пути стали фанаты Ливерпуля. Они устроили "теплый" прием, забросав автобус Реала камнями. В результате было разбито окно, возле которого сидел один из членов тренерского штаба "сливочных". Случилось это после того, как один из фанов бросил бутылку.

Однако даже это не испугало игроков из Мадрида, Реал и Ливерпуль расписали "сухую" ничью 0:0. Мадридцы удержали преимущество, которое создали в первой встрече 3:1 в столице Испании.

Видео последствий атаки фанатов Ливерпуля