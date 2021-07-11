Фанаты Евро-2020 устроили веселье в Лондоне – фото, видео

Финал Евро-2020 состоится в Лондоне в 22 часа 11 июля. Фанаты уже готовятся к игре, которая состоится на стадионе "Уэмбли".

Матч состоится между сборной Италии и Англии. Это будет финальная игра Евро-2020.

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Фанаты в Лондоне уже устроили праздник

Ориентировочно 60 тысяч болельщиков отправятся на стадион "Уэмбли". Сейчас фанаты по всему городу готовятся к матчу.



Болельщики развернули большой флаг Англии, направляясь на стадион / Фото PA Media

Некоторые фаны оделись в рыцарей / Фото AFP



За сборную Англии болеют самые маленькие фанаты / Фото PA Media



Фанаты на Лестерской площади в Англии / Фото AFP



Фаны на улицах Лондона несут флаг Англии / Фото PA Media



Художник рисует, что происходит возле стадиона в Лондоне / Фото PA Media



Даже герцогиня Кембриджская скрещивает на вопрос о победе Англии / Фото PA Media

В Лондоне люди ведут себя очень эмоционально: смотрите видео

Фанаты активно болеют, хоть матч начнется только в 22 часа: смотрите видео

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Финал Евро-2020: коротко