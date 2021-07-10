Италия – Англия: где смотреть

Трансляция матча Италия – Англия будет происходить сразу на трех телеканалах: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Все они входят в одну медиагруппу, поэтому и комментаторы матча будут одни и те же. При этом только на канале "Украина" будет полноформатная трансляция, на двух других будет присутствовать рамка.

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Трансляция начнется в 21:50, а сам матч – в 22:00.

Смотреть онлайн матч Италия – Англия можно будет на всех платформах, которые официально транслируют канал "Украина" онлайн. Среди них Oll.tv и Megogo.

Доступна будет трансляция матча и в приложениях мобильных операторов Киевстар и Vodafone.