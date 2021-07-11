Матч відбудеться між збірною Італії та Англії. Це буде фінальна гра Євро-2020.

До теми Гігант з Волл-стріт назвав переможця Євро-2020: яка збірна має найбільше шансів виграти трофей

Фанати у Лондоні вже влаштували свято

Орієнтовно 60 тисяч вболівальників вирушать на стадіон "Вемблі". Наразі фанати по всьому місту готуються до матчу.



Вболівальники розгорнули великий прапор Англії, прямуючи на стадіон / Фото PA Media



Деякі фани одягнулись у лицарів / Фото AFP



За збірну Англії вболівають найменші фанати / Фото PA Media



Фанати на Лестерській площі в Англії / Фото AFP



Фани на вулицях Лондона несуть прапор Англії / Фото PA Media



Художник малює, що відбувається біля стадіону в Лондоні / Фото PA Media



Навіть герцогиня Кембриджська схрещує на питання про перемогу Англії / Фото PA Media

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