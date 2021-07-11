Матч состоится между сборной Италии и Англии. Это будет финальная игра Евро-2020.
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Фанаты в Лондоне уже устроили праздник
Ориентировочно 60 тысяч болельщиков отправятся на стадион "Уэмбли". Сейчас фанаты по всему городу готовятся к матчу.
Болельщики развернули большой флаг Англии, направляясь на стадион / Фото PA Media
Некоторые фаны оделись в рыцарей / Фото AFP
За сборную Англии болеют самые маленькие фанаты / Фото PA Media
Фанаты на Лестерской площади в Англии / Фото AFP
Фаны на улицах Лондона несут флаг Англии / Фото PA Media
Художник рисует, что происходит возле стадиона в Лондоне / Фото PA Media
Даже герцогиня Кембриджская скрещивает на вопрос о победе Англии / Фото PA Media
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Фанаты активно болеют, хоть матч начнется только в 22 часа: смотрите видео
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Финал Евро-2020: коротко
- 11 июля на победу в Евро-2020 будут соревноваться Англия и Италия. Смотреть матч можно здесь.
- Кстати, для Англии это первый выход в финал чемпионатов Европы. Италия же попытается второй раз выиграть Евро.
- В 2012 году итальянцы проиграли в финале сборной Испании. Обе сборные не проигрывали на Евро-2020.