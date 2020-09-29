Фанати "Динамо" жорстко звернулися до Суркісів перед грою з "Гентом"
Ультрас "Динамо" виступили із заявою щодо вболівальників київського клубу, які схвально ставляться до призначення головним тренером команди Мірчі Луческу.
На сторінці "WBC Ультрас Динамо" з'явився новий запис, де вболівальники підкреслили своє невдоволення Містером та пригадали Суркісу членство у партії ОПЗЖ.
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Найбільша біда сучасних уболівальників – коротка пам'ять. За умовну перемогу над "Гентом" вони готові пробачити призначення Луческу. За вдалі виступи команди – забути про членство старшого брата Суркіса в проросійському ОПЗЖ.
"Шахтар" переїхав на НСК – винні ультрас. Ось тільки у нас з пам'яттю все гаразд, наша боротьба проти Суркісів почалася задовго до призначення румуна головним тренером. Якщо хто забув – фото зроблено рівно рік тому", – сказано в заяві ультрас.
Конфлікт ультрас та Луческу: головне
- Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.
- Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".
- Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському біля стадіону "Динамо" в центрі Києва.
- Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.
- Під керівництвом Луческу "Динамо" виграло три матчі – у донецького "Олімпіка" та "Шахтаря", а також у "Колоса".