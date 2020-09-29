Ультрас "Динамо" виступили із заявою щодо вболівальників київського клубу, які схвально ставляться до призначення головним тренером команди Мірчі Луческу.

На сторінці "WBC Ультрас Динамо" з'явився новий запис, де вболівальники підкреслили своє невдоволення Містером та пригадали Суркісу членство у партії ОПЗЖ.

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Найбільша біда сучасних уболівальників – коротка пам'ять. За умовну перемогу над "Гентом" вони готові пробачити призначення Луческу. За вдалі виступи команди – забути про членство старшого брата Суркіса в проросійському ОПЗЖ.

"Шахтар" переїхав на НСК – винні ультрас. Ось тільки у нас з пам'яттю все гаразд, наша боротьба проти Суркісів почалася задовго до призначення румуна головним тренером. Якщо хто забув – фото зроблено рівно рік тому", – сказано в заяві ультрас.

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