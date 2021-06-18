Фанаты против Луческу

Украинские фанаты заполонили местный стадион в Бухаресте "Арена Националь". Трибуны были похожи на сине-желтое полотно. Однако наши фанаты успели отличиться во встрече против Северной Македонии.

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Среди наших болельщиков присутствовал ультрас киевского Динамо. Фанаты столичной команды вывесили на стадионе баннер с перечеркнутым изображением Мирчи Луческу, продолжая протестовать против его пребывания на посту главного тренера киевлян. Такой баннер болельщики вывешивали на протяжении всего сезона на матчах киевского клуба.

Обратите внимание! Фанаты Динамо резко отреагировали на назначение Луческу на пост главного тренера. Все из-за того, что специалист на протяжении долгого времени тренировал Шахтер – извечного конкурента и врага киевского клуба.

Интересно то, что сам Луческу присутствовал на матче сборной Украины в Бухаресте. Румынский специалист еще перед началом Евро-2020 посетил расположение украинской команды, чтобы пожелать успеха. "Мистер" даже предложил тренерскому штабу национальной сборной свою помощь на время чемпионата Европы.

Добавим, что матч второго тура завершился нервной победой украинской сборной со счетом 2:1. В составе нашей команды забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.