Фанати проти Луческу

Українські фанати заполонили місцевий стадіон у Бухаресті "Арена Національ". Трибуни були схожі на "синьо-жовте" полотно. Однак наші фанатів встигли відзначитись у зустрічі проти Північної Македонії.

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Серед наших уболівальників був присутній ультрас київського Динамо. Фани столичної команди вивісили на стадіоні банер із перекресленим зображенням Мірчі Луческу, продовжуючи протестувати проти його перебування на посаді головного тренера киян. Такий банер уболівальники вивішували протягом усього сезону на матчах київського клубу.

Зверніть увагу! Фанати Динамо різко відреагували на призначення Луческу на пост головного тренера. Все через те, що фахівець протягом довгого часу тренував Шахтар – одвічного конкурента та ворога київського клубу.

Цікаво те, що сам Луческу був присутній на матчі збірної України у Бухаресті. Румунський спеціаліст ще перед початком Євро-2020 відвідав розташування української команди, щоб побажати успіху. "Містер" навіть запропонував тренерському штабу національної збірної свою допомогу на час чемпіонату Європи.

Додамо, що матч другого туру завершився нервовою перемогою української збірної з рахунком 2:1. У складі нашої команди забивали Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.