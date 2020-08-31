Понад три тисячі вболівальників "Динамо" обрали найкращого гравця київського клубу в серпні. Зі значною перевагою переміг Жерсон Родрігес.

За люксембурзького нападника Жерсона Родрігеса віддали свої голоси 60% учасників голосування, йдеться в повідомленні "Динамо".

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Другим у голосуванні став Карлос де Пена, який набрав 20% голосів.

В боротьбі за третє місце Сергій Сидорчук випередив Віталія Буяльського, набравши на один відсоток більше, аніж його партнер по команді – вісім проти семи.

Замкнув першу п'ятірку Владислав Супряга з 5% голосів вболівальників.

Відзначимо, що в серпні "Динамо" провело два матчі – в УПЛ розгромило "Олімпік" 4:1, а в матчі за Суперкубок обіграло "Шахтар" 3:1. У першому матчі відзначилися Буяльський, Супряга та Циганков (ще один гол завійський забив у власні ворота).

Відеоогляд матчу "Олімпік" – "Динамо"

У ворота "Шахтаря" забивали де Пена, Родрігес та Соль.

Відеоогляд матчу за Суперкубок "Шахтар" – "Динамо"

Відзначимо, що Жерсон Родрігес влітку повернувся до Динамо після оренди в турецькому "Анкарагюджу". При цьому ще влітку клуб хотів продовжити оренду нападника, але відмовився від цієї ідеї після бійки Родрігеса з капітаном команди Анте Кулушічем.