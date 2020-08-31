Фанати "Динамо" вибрали найкращого гравця команди в серпні: неочікуваний вибір
Понад три тисячі вболівальників "Динамо" обрали найкращого гравця київського клубу в серпні. Зі значною перевагою переміг Жерсон Родрігес.
За люксембурзького нападника Жерсона Родрігеса віддали свої голоси 60% учасників голосування, йдеться в повідомленні "Динамо".
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Другим у голосуванні став Карлос де Пена, який набрав 20% голосів.
В боротьбі за третє місце Сергій Сидорчук випередив Віталія Буяльського, набравши на один відсоток більше, аніж його партнер по команді – вісім проти семи.
Замкнув першу п'ятірку Владислав Супряга з 5% голосів вболівальників.
Відзначимо, що в серпні "Динамо" провело два матчі – в УПЛ розгромило "Олімпік" 4:1, а в матчі за Суперкубок обіграло "Шахтар" 3:1. У першому матчі відзначилися Буяльський, Супряга та Циганков (ще один гол завійський забив у власні ворота).
Відеоогляд матчу "Олімпік" – "Динамо"
У ворота "Шахтаря" забивали де Пена, Родрігес та Соль.
Відеоогляд матчу за Суперкубок "Шахтар" – "Динамо"
Відзначимо, що Жерсон Родрігес влітку повернувся до Динамо після оренди в турецькому "Анкарагюджу". При цьому ще влітку клуб хотів продовжити оренду нападника, але відмовився від цієї ідеї після бійки Родрігеса з капітаном команди Анте Кулушічем.