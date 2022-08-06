Фанаты Арсенала посвятили Зинченко песню: видео мощной поддержки украинца на трибунах

Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за Арсенал в стартовом матче сезона АПЛ. Лондонский клуб одержал победу над Кристалом Пеласом.

Невероятная поддержка украинца на трибунах

Зинченко отметился результативной передачей в дебютном для себя матче. Украинец сделал ассист после углового на Мартинелле.

Стоит внимания Филигранная игра головой: Зинченко отличился ассистом за Арсенал – яркое видео

Фанаты лондонского клуба тоже подготовились. В тот момент, когда Александр принял участие в первом голе в ворота хозяев, болельщики исполнили уникальную песню об украинском защитнике.

Слова кричалки фанов Арсенала

Always believe in your soul (Всегда верь в свой дух)

You've got the power to know (У тебя есть сила осознать)

You're indestructible (Что ты неистребим)

Always believe in (Всегда верь)

Zinchenko Ko! (Зинченко!)

Видео невероятной поддержки Зинченко

Хорошее начало