Фанаты Арсенала посвятили Зинченко песню: видео мощной поддержки украинца на трибунах

Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за Арсенал в стартовом матче сезона АПЛ. Лондонский клуб одержал победу над Кристалом Пеласом.

Невероятная поддержка украинца на трибунах

Зинченко отметился результативной передачей в дебютном для себя матче. Украинец сделал ассист после углового на Мартинелле.

Стоит внимания Филигранная игра головой: Зинченко отличился ассистом за Арсенал – яркое видео

Фанаты лондонского клуба тоже подготовились. В тот момент, когда Александр принял участие в первом голе в ворота хозяев, болельщики исполнили уникальную песню об украинском защитнике.

Слова кричалки фанов Арсенала

Always believe in your soul (Всегда верь в свой дух)

You've got the power to know (У тебя есть сила осознать)

You're indestructible (Что ты неистребим)

Always believe in (Всегда верь)

Zinchenko Ko! (Зинченко!)

Видео невероятной поддержки Зинченко

Хорошее начало

Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала. Уже на 20-й минуте матча он помог своему клубу открыть счет. Украинец сбросил мяч головой на точно пробившего Габриэла Мартинелли.

В первом матче за Арсенал на счету Зинченко 82% точных пасов, 1 ассист, 1 удар и 2 ключевые передачи.

Александр стал лучшим игроком матча 1-го тура АПЛ в составе своей команды по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore.

Также старания игрока сборной Украины отметил главный наставник лондонского клуба Микель Артета.

"Канониры" одержали победу 0:2 в матче против Кристал Пелас.