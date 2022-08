Фанати Арсенала присвятили Зінченку пісню: відео потужної підтримки українця на трибунах

Український захисник Олександр Зінченко дебютував за Арсенал у стартовому матчі сезону АПЛ. Лондонський клуб здобув перемогу над Крістал Пелас.

Неймовірна підтримка українця на трибунах

Зінченко відзначився результативною передачею у дебютному для себе матчі. Українець зробив асист після кутового на Мартінеллі.

Варте уваги Філігранна гра головою: Зінченко відзначився асистом за Арсенал – яскраве відео

Фанати лондонського клубу також підготувалися. У той момент, коли Олександр взяв участь у першому голі в ворота господарів, вболівальники виконали унікальну пісню про українського захисника.

Слова кричалки фанів Арсенала

Always believe in your soul (Завжди вір у свій дух)

You've got the power to know (Ти маєш силу усвідомити)

You're indestructible (Що ти незнищенний)

Always believe in (Завжди вір у)

Zinchenko Ko! (Зінченка!)

Відео неймовірної підтримки Зінченка

Хороший початок

Зінченко вийшов у стартовому складі Арсенала. Вже на 20-й хвилині матчу він допоміг своєму клубу відкрити рахунок. Українець скинув м'яч головою на Габріела Мартінеллі, який точно пробив.

У першому матчі за Арсенал на рахунку Зінченка 82% точних пасів, 1 асист, 1 удар та 2 ключові передачі.

Олександр став найкращим гравцем матчу 1-го туру АПЛ у складі своєї команди за версіями статистичних порталів WhoScored та SofaScore.

Також старання гравця збірної України відмітив головний наставник лондонського клубу Мікель Артета.

"Каноніри" здобули перемогу 0:2 у матчі проти Крістал Пелас.