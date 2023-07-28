26 июля состоялся товарищеский матч между Црвеной Звездой и Фиорентиной, в котором сербы одержали победу со счетом 5:0. Но совсем не футболом запомнится эта игра.

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Газпромовские братушки во всей красе

Вопреки разгрому итальянцев, на первую роль в этот день вышли сербские фанаты. Ультрас клуба, спонсором которого является российский Газпром, уже не в первый раз продемонстрировали, что также заражены имперской чумой.

Подтверждением тому стал перформанс, который сделали фанаты Црвены Звезды во время матча. Они из цветных листов создали танк на фоне флага Сербии и прямо угрожали Косово войной.

"Когда армия вернется в Косово", – написали ультрас.



Перформанс фанатов Црвены Звезды / Твиттер Чаледа Нахара

Футбольная федерация Косово осудила эту акцию, подав официальную жалобу в УЕФА на этот счет. Ведь презентация танка и провокационные лозунги, направленные против спорта, а также против гармонии и мира между странами и народами, неприемлемы – особенно в момент напряженности между двумя странами.

Мы попросили органы УЕФА срочно расследовать это и принять жесткие меры по клубу и болельщикам Црвены Звезды для недопущения подобных шовинистических действий и подобных провокаций в будущем,

– говорится в заявлении.

Справка. Косово раньше было в составе Югославии, но с 2008 года является независимой страной, чуть более половины членов ООН признают эту страну, включая Германию и большую часть Европейского Союза. Однако Сербия продолжает претендовать на эту территорию.