Українським клубам дозволено впускати на футбольні поєдинки лише представників клубу та офіційних осіб. Усі інші прихильники повинні стежити за матчами біля своїх екранів. А все через російського сусіда, який 24 лютого 2022 року вирішив розпочати в Україні повномасштабну війну.

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Фанатам чекати хороших новин?

Від того моменту вхід на стадіон для уболівальників закритий. Клуби інколи порушують ці вимоги, за що отримують від УАФ покарання, які йдуть на рахунки платформи UNITED24.

Журналіст Сергій Болотніков анонсував можливі зрушення у темі футбольних матчів без глядачів. Ці зрушення можуть мати позитивний характер для фанатів.

За моєю інформацією, цього тижня будуть якісь зрушення в цій всій історії з глядачами на трибунах. Поки що конкретики немає. Чекаємо рішення. Кажуть, що новини будуть позитивні,

– сказав журналіст.

Вже давно були розмови про те, що на стадіони можуть впускати якусь певну частину уболівальників, які у разі повітряної тривоги, зможуть сховатись в укритті.

Нещодавно через нехтування правил щодо присутності уболівальників на трибунах поплатились одразу три клуби УПЛ. Мова йде про дебютантів першості – Полісся та ЛНЗ, також грошовим штрафом покарали Оболонь. Найбільше коштів доведеться сплатити черкаському клубу – 150 тисяч гривень.

Неодноразово вимоги щодо уболівальників порушували й у рівненському Вересі.