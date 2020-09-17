Фанатов "Динамо" абсурдно наказали за выкрики "Жыве Беларусь": одного даже не было на игре
Двух болельщиков московского "Динамо" оштрафовали за выкрики "Жыве Беларусь". Один из фанатов заявил, что даже не присутствовал на этом поединке, но все равно получил денежный штраф и получил дисквалификацию по посещению спортивных событий.
Несколько фанатов "Динамо" в матче против "Ротора" решили поддержать белорусов и несколько раз выкрикнули "Жыве Беларусь". В матче 2-го тура чемпионата России против "Ростова" болельщиков задержала полиция, информирует Sport24.
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Курьезное наказание для фанатов
Один из судов в Москве вынес наказание для фанатов. Болельщики московского клуба должны оплатить 3 тысячи рублей. Суд наказал их не только материально, теперь болельщикам запрещено посещать спортивные мероприятия.
Теперь оба фаната не смогут посещать матчи любимого клуба в течение полугода.
Правоохранители задержали фанатов на трибуне, но все бы ничего, если бы одного из фанатов вообще не было на матче. Болельщик утверждает, что не присутствовал на матче из-за того, что уехал за город. Но несмотря на это, суд вынес ему наказание.
В соцсети попали фото и видео этого инцидента с возгласами в поддержку граждан соседней страны. На фото не слишком разборчиво видно, действительно ли именно этот фанат изображен на фотографии. Но суд не стал разбираться с деталями и просто наказал болельщика.