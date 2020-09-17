Двух болельщиков московского "Динамо" оштрафовали за выкрики "Жыве Беларусь". Один из фанатов заявил, что даже не присутствовал на этом поединке, но все равно получил денежный штраф и получил дисквалификацию по посещению спортивных событий.

Несколько фанатов "Динамо" в матче против "Ротора" решили поддержать белорусов и несколько раз выкрикнули "Жыве Беларусь". В матче 2-го тура чемпионата России против "Ростова" болельщиков задержала полиция, информирует Sport24.

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Курьезное наказание для фанатов

Один из судов в Москве вынес наказание для фанатов. Болельщики московского клуба должны оплатить 3 тысячи рублей. Суд наказал их не только материально, теперь болельщикам запрещено посещать спортивные мероприятия.

Теперь оба фаната не смогут посещать матчи любимого клуба в течение полугода.

Правоохранители задержали фанатов на трибуне, но все бы ничего, если бы одного из фанатов вообще не было на матче. Болельщик утверждает, что не присутствовал на матче из-за того, что уехал за город. Но несмотря на это, суд вынес ему наказание.

В соцсети попали фото и видео этого инцидента с возгласами в поддержку граждан соседней страны. На фото не слишком разборчиво видно, действительно ли именно этот фанат изображен на фотографии. Но суд не стал разбираться с деталями и просто наказал болельщика.