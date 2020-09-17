Двох вболівальників московського "Динамо" оштрафували за вигуки "Живе Білорусь". Один із фанатів заявив, що навіть не був присутній на цьому поєдинку, але все одно отримав грошовий штраф та отримав дискваліфікацію щодо відвідання спортивних подій.

Декілька фанатів "Динамо" у матчі проти "Ротора" вирішили підтримати білорусів та декілька разів вигукнули "Живе Білорусь". У матчі 2-го туру чемпіонату Росії проти "Ростова" вболівальників затримала поліція, інформує Sport24.

До теми: Фанатів московського ЦСКА затримали за вигуки"Живе Білорусь"

Курйозне покарання для фанатів

Один із судів у Москві виніс покарання для фанатів. Вболівальники московського клубу повинні сплатити 3 тисячі рублів. Суд покарав їх не лише матеріально, тепер вболівальникам заборонено відвідувати спортивні заходи.

Тепер обидва фанати не зможуть відвідувати матчі улюбленого клубу протягом пів року.

Правоохоронці затримали фанатів на трибуні, але все б нічого, якби одного з фанатів взагалі не було на матчі. Вболівальник стверджує, що не був присутнім на матчі через те, що поїхав за місто. Але не дивлячись на це, суд виніс йому покарання.

У соцмережі потрапили фото та відео цього інциденту з вигуками на підтримку громадян сусідньої країни. На фото не надто розбірливо видно, чи справді саме цей фанат зображений на світлині. Але суд не став розбиратись із деталями та просто покарав вболівальника.