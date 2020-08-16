Вболівальники московського ЦСКА виразили підтримку протестувальникам у Білорусі. Фанати почали скандувати кричалки "Живе Білорусь" за що були затримані місцевою поліцією.

Інцидент стався на матчі другого туру чемпіонату Росії, де ЦСКА приймав "Тамбов". Близько 15 фанатів були відправлені до відділку поліції, повідомляє ТАСС.

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Як розповів виданню адвокат, який захищає права вболівальників, Леонід Соловйов, фанатам, які підтримали Білорусь, загрожує штраф та заборона на відвідування матчів улюбленої команди.

Такий інцидент стався після другого голу від Шкуріна у ворота "Тамбова". Такі гучні кричалки були розцінені поліцією, як порушення правил поведінки на спортивних змаганнях.

Протести у Білорусі: все, що потрібно знати

Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не згідні з результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.

Варто додати, що ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

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